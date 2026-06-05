Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnender Schoeller-Bleckmann-Einstieg?
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05.06.2026 10:03:53
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.06.2016 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,939 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 6 823,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 31,77 Prozent.
Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 552,37 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
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|Schoeller-Bleckmann kaufen
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|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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