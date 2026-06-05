Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Schoeller-Bleckmann-Einstieg? 05.06.2026 10:03:53

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.06.2016 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,939 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 6 823,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 31,77 Prozent.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 552,37 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten

Analysen zu Schoeller-Bleckmann

mehr Analysen
04.06.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.26 Schoeller-Bleckmann neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Schoeller-Bleckmann Erste Group Bank
23.01.26 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schoeller-Bleckmann 35,40 -0,42% Schoeller-Bleckmann

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen uneinheitlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich vor dem Wochenende zurück. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen