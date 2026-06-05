ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.06.2016 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,939 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 6 823,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,55 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 31,77 Prozent.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 552,37 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at