ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien feiertags-bedingt kein Handel mit dem Schoeller-Bleckmann-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,273 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 26,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,11 Prozent.
Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 423,93 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
