ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,220 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 44,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,22 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 686,59 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at