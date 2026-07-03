ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das STRABAG SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367,918 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 88,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 523,91 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225,24 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at