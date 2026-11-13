ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in STRABAG SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die STRABAG SE-Aktie letztlich bei 38,35 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,608 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 107,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,53 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +179,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 12,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at