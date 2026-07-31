STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Rentables STRABAG SE-Investment?
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31.07.2026 10:03:59
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,97 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,575 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2026 303,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 203,54 Prozent.
Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 9,54 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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