ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen STRABAG SE-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,97 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,575 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2026 303,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 203,54 Prozent.

Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 9,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at