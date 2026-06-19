STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Lukrative STRABAG SE-Investition? 19.06.2026 10:04:24

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen STRABAG SE-Einstiegs gewesen.

Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers betrug an diesem Tag 40,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 2,472 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 222,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,50 Prozent vermehrt.

Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 86,70 -3,67% STRABAG SE

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