ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem STRABAG SE-Papier statt. Zum Handelsende standen STRABAG SE-Anteile an diesem Tag bei 37,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,738 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen STRABAG SE-Papiere wären am 13.08.2026 22 757,70 EUR wert, da der Schlussstand 85,00 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 127,58 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 9,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at