ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das STRABAG SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die STRABAG SE-Aktie bei 27,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das STRABAG SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,630 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie auf 70,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 255,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 155,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für STRABAG SE eine Börsenbewertung in Höhe von 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

