ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Anteile betrug an diesem Tag 69,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,430 STRABAG SE-Aktien. Die gehaltenen STRABAG SE-Anteile wären am 29.10.2026 1 468,98 EUR wert, da der Schlussstand 101,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,90 Prozent angewachsen.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,75 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at