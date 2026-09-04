STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 04.09.2026 10:03:59

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren STRABAG SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132,626 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 94,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 533,16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 25,33 Prozent vermehrt.

STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 10,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
22.05.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
19.02.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 97,00 2,65% STRABAG SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:17 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:43 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen