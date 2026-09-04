STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Performance im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132,626 STRABAG SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 94,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 533,16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 25,33 Prozent vermehrt.
STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 10,96 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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