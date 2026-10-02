STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Langfristige Performance 02.10.2026 10:04:08

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie betrug an diesem Tag 78,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,267 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 102,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,04 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,04 Prozent angezogen.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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