STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Profitabler STRABAG SE-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen
STRABAG SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,96 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 333,778 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 105,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 180,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 251,80 Prozent.
Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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