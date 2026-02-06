ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das STRABAG SE-Papier bei 28,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 345,423 Anteilen. Die gehaltenen STRABAG SE-Aktien wären am 05.02.2026 30 673,58 EUR wert, da der Schlussstand 88,80 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 30 673,58 EUR, was einer positiven Performance von 206,74 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete STRABAG SE eine Marktkapitalisierung von 10,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at