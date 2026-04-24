ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die STRABAG SE-Aktie an diesem Tag bei 39,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,316 STRABAG SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 2 136,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 113,67 Prozent.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at