ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen STRABAG SE-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 36,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das STRABAG SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,397 STRABAG SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 484,93 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 25.06.2026 auf 90,70 EUR belief. Mit einer Performance von +148,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at