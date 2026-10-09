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Rentable STRABAG SE-Investition? 09.10.2026 10:04:05

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 27,701 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 803,32 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 08.10.2026 auf 101,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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