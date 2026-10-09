STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Rentable STRABAG SE-Investition?
|
09.10.2026 10:04:05
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 27,701 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 803,32 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 08.10.2026 auf 101,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,33 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
10:04
|ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SE
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|102,20
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.