STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables STRABAG SE-Investment? 18.09.2026 10:04:01

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.

Am 18.09.2021 wurde das STRABAG SE-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 41,10 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,331 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 613,14 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 17.09.2026 auf 107,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für STRABAG SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
11.09.26 STRABAG kaufen Erste Group Bank
22.05.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
19.02.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 107,20 -0,19% STRABAG SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen