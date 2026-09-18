STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Profitables STRABAG SE-Investment?
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18.09.2026 10:04:01
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.09.2021 wurde das STRABAG SE-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 41,10 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,331 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 613,14 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 17.09.2026 auf 107,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,31 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für STRABAG SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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