ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die STRABAG SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das STRABAG SE-Papier an diesem Tag 41,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die STRABAG SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,395 STRABAG SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie auf 82,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,32 EUR wert. Mit einer Performance von +98,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für STRABAG SE eine Börsenbewertung in Höhe von 9,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at