ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen STRABAG SE-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 454,959 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 37 670,61 EUR wert. Damit wäre die Investition um 276,71 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 9,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at