Langfristige Performance 02.01.2026 10:03:35

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem STRABAG SE-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,577 STRABAG SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 208,76 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 30.12.2025 auf 81,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,76 Prozent angezogen.

Am Markt war STRABAG SE jüngst 9,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
