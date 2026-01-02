STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Langfristige Performance
|
02.01.2026 10:03:35
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem STRABAG SE-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,577 STRABAG SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 208,76 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 30.12.2025 auf 81,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,76 Prozent angezogen.
Am Markt war STRABAG SE jüngst 9,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
10:03
|ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt mittags zu (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|80,30
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.