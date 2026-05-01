STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Investmentbeispiel
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01.05.2026 10:03:56
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 303,030 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 89,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 242,42 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 172,42 Prozent erhöht.
Am Markt war STRABAG SE jüngst 10,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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