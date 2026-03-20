ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in STRABAG SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,80 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 154,321 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 132,72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,33 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte STRABAG SE einen Börsenwert von 9,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at