STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Lukrative STRABAG SE-Anlage?
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10.07.2026 10:04:08
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden STRABAG SE-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,266 Anteilen. Die gehaltenen STRABAG SE-Aktien wären am 09.07.2026 109,49 EUR wert, da der Schlussstand 86,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,49 Prozent.
STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 10,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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