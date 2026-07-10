ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden STRABAG SE-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,266 Anteilen. Die gehaltenen STRABAG SE-Aktien wären am 09.07.2026 109,49 EUR wert, da der Schlussstand 86,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,49 Prozent.

STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 10,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at