ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,612 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 17,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 412,57 EUR wert. Damit wäre die Investition um 141,26 Prozent gestiegen.

UNIQA Insurance war somit zuletzt am Markt 5,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at