ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 7,65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,072 UNIQA Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 235,29 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 235,29 EUR, was einer positiven Performance von 135,29 Prozent entspricht.

Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 5,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at