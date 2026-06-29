UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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UNIQA Insurance-Performance im Blick 29.06.2026 10:03:53

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren UNIQA Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das UNIQA Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 11,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,850 UNIQA Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,40 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,40 Prozent.

UNIQA Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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