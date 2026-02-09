ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 122,249 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 953,55 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 06.02.2026 auf 15,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,35 Prozent vermehrt.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at