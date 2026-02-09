UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Rentables UNIQA Insurance-Investment?
|
09.02.2026 10:04:28
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 122,249 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 953,55 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 06.02.2026 auf 15,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,35 Prozent vermehrt.
Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UNIQA Insurance AG
