ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UNIQA Insurance-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 357,220 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 15,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 982,63 EUR wert. Mit einer Performance von +109,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 4,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at