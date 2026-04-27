UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Lukratives UNIQA Insurance-Investment?
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27.04.2026 10:03:32
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 6,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,873 UNIQA Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 252,70 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 24.04.2026 auf 15,92 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,70 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich jüngst auf 4,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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