UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler UNIQA Insurance-Einstieg? 22.06.2026 10:04:20

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen UNIQA Insurance-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 6,01 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 663,340 UNIQA Insurance-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 28 542,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,16 EUR belief. Mit einer Performance von +185,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

mehr Nachrichten