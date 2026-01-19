UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Frühe Investition
|
19.01.2026 10:04:02
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag 7,58 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,926 UNIQA Insurance-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 068,60 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 16.01.2026 auf 15,68 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,86 Prozent angewachsen.
Insgesamt war UNIQA Insurance zuletzt 4,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX schwächelt mittags (finanzen.at)