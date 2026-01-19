ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen UNIQA Insurance-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag 7,58 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,926 UNIQA Insurance-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 068,60 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 16.01.2026 auf 15,68 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,86 Prozent angewachsen.

Insgesamt war UNIQA Insurance zuletzt 4,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at