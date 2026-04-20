UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Langfristige Performance 20.04.2026 10:03:41

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UNIQA Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 1 515,152 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.04.2026 25 060,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,54 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 150,61 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte UNIQA Insurance einen Börsenwert von 5,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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