UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Profitable UNIQA Insurance-Anlage? 06.07.2026 10:03:54

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138,122 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 486,19 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 03.07.2026 auf 18,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +148,62 Prozent.

Am Markt war UNIQA Insurance jüngst 5,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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