UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Lohnender UNIQA Insurance-Einstieg?
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02.11.2026 10:03:52
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,330 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 17,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,28 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 116,28 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte UNIQA Insurance einen Börsenwert von 5,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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