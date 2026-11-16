UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Lukratives UNIQA Insurance-Investment? 16.11.2026 10:03:29

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 775,194 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 14 558,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,78 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 45,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UNIQA Insurance bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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