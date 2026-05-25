UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Lukrative UNIQA Insurance-Investition? 25.05.2026 10:03:55

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen UNIQA Insurance-Anteile an diesem Tag bei 6,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,515 UNIQA Insurance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 2 551,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,84 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 155,15 Prozent gesteigert.

UNIQA Insurance wurde am Markt mit 5,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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