ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades UNIQA Insurance-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die UNIQA Insurance-Aktie an diesem Tag 6,57 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 522,070 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 23 287,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 132,88 Prozent gleich.

UNIQA Insurance war somit zuletzt am Markt 4,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at