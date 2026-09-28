ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 7,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,062 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 450,85 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 25.09.2026 auf 18,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte UNIQA Insurance einen Börsenwert von 5,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at