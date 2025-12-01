Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

Langfristige Anlage 01.12.2025 10:04:31

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,47 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154,560 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 15,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 321,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 132,15 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 4,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

