UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Langfristige Anlage
|
01.12.2025 10:04:31
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,47 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154,560 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 15,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 321,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 132,15 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 4,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.11.25
|UNIQA-Aktie mit Plus: Versicherer strebt 2026-28 Prämienwachstum von sechs Prozent an (APA)
|
26.11.25
|Börse Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|UNIQA-Aktie legt zu: Versicherer hebt Mittelfristziele an (APA)