UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Anlage unter der Lupe
|
06.04.2026 10:03:47
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden UNIQA Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren UNIQA Insurance-Anteile 9,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,881 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (15,52 EUR), wäre die Investition nun 168,88 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,88 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 4,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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