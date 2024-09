ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in UNIQA Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.09.2021 wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag 7,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die UNIQA Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129,870 UNIQA Insurance-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.09.2024 gerechnet (7,48 EUR), wäre das Investment nun 971,43 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 2,86 Prozent.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

