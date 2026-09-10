Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Verbund-Investment im Blick
|
10.09.2026 10:03:55
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Verbund-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,14 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 707,464 Verbund-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 43 615,14 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 09.09.2026 auf 61,65 EUR belief. Damit wäre die Investition um 336,15 Prozent gestiegen.
Verbund war somit zuletzt am Markt 21,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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