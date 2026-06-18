Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Lukrativer Verbund-Einstieg?
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18.06.2026 10:04:37
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.06.2016 wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,63 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 792,079 Verbund-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 56,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 752,48 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347,52 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Verbund belief sich jüngst auf 19,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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