ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verdienen können.

Am 18.06.2016 wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,63 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 792,079 Verbund-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 56,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 752,48 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347,52 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Verbund belief sich jüngst auf 19,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at