ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Verbund-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2016 wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,58 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,356 Verbund-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 172,71 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 20.05.2026 auf 59,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 417,27 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Verbund belief sich zuletzt auf 21,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at