ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Verbund-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 843,170 Verbund-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 52 276,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 422,77 Prozent erhöht.

Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at