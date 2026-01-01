Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Langfristige Performance
|
01.01.2026 10:03:37
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Verbund-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 843,170 Verbund-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 52 276,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 422,77 Prozent erhöht.
Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
29.12.25
|ATX aktuell: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.12.25
|Stabiler Handel in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart seitwärts (finanzen.at)
|
25.12.25
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25