Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Verbund-Investmentbeispiel
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19.03.2026 10:04:12
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,85 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,708 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 114,45 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 114,45 EUR, was einer positiven Performance von 11,45 Prozent entspricht.
Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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