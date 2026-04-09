Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Frühes Investment
|
09.04.2026 10:03:27
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren gekostet
Am 09.04.2023 wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verbund-Papier bei 81,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,300 Verbund-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 799,51 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 08.04.2026 auf 65,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,05 Prozent vermindert.
Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Wien: ATX verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX liegt am Nachmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel: ATX geht nahezu durch die Decke (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.03.26
|Verbund add
|Baader Bank
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.03.26
|Verbund add
|Baader Bank
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.03.26
|Verbund add
|Baader Bank
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|65,90
|1,38%