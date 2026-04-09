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Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Frühes Investment 09.04.2026 10:03:27

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren gekostet

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verbund gewesen.

Am 09.04.2023 wurde das Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verbund-Papier bei 81,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,300 Verbund-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 799,51 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 08.04.2026 auf 65,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,05 Prozent vermindert.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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