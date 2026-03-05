ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verlieren können.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Verbund-Aktie an diesem Tag bei 71,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 140,351 Verbund-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 652,63 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 04.03.2026 auf 61,65 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,47 Prozent eingebüßt.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at