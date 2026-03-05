Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Profitable Verbund-Anlage?
|
05.03.2026 10:03:31
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr gekostet
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Verbund-Aktie an diesem Tag bei 71,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 140,351 Verbund-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 652,63 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 04.03.2026 auf 61,65 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,47 Prozent eingebüßt.
Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AG
|
17:58
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
10:03
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26
|Optimismus in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
04.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)