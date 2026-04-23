Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Profitable Verbund-Anlage? 23.04.2026 10:03:25

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 10 Jahren verdient

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Verbund-Investment gewesen.

Am 23.04.2016 wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Verbund-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,365 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 536,18 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 22.04.2026 auf 64,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 436,18 Prozent vermehrt.

Verbund wurde am Markt mit 21,92 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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